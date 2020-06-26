26.06.2020 (22:54)
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили огневые точки противника в Воронежской области
Артиллерийские расчеты общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили огневые точки минометов «противника» в Воронежской области.
В ходе проведения учения расчеты совершили многокилометровый марш, развернули закрытые огневые позиции, отработали корректировку огня на «Холодный ствол» с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» выполнили практические стрельбы из 152-мм гаубиц на дальностях до 5 тыс.м.
Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также около 80 ед. вооружения и военной техники, в том числе и артиллерийские тягачи «Медведь».
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