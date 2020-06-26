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26.06.2020 (20:49)

В Западном военном округе организовано досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В Западном военном округе организовано досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ для экипажей кораблей, которые уходят в море или выполняют учебно-боевые задачи вдали от берега. 

Так, уже проголосовали около ста военнослужащих в составе экипажей тральщика «Александр Обухов», гидрографического судна «Андромеда» и подводной лодки «Волхов».

Для подразделений, дислоцированных на отдалённых островах Финского залива - Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар и Козлиный - урна для голосования доставлена вертолётами.

Избирательные участки созданы в Приднестровском регионе Республики Молдова. Там будут голосовать военнослужащие Оперативной группы российских войск в регионе и граждане Российской Федерации, проживающие в Молдове.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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-Не проголосовано-
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