26.06.2020 (20:49)
В Западном военном округе организовано досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Западном военном округе организовано досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ для экипажей кораблей, которые уходят в море или выполняют учебно-боевые задачи вдали от берега.
Так, уже проголосовали около ста военнослужащих в составе экипажей тральщика «Александр Обухов», гидрографического судна «Андромеда» и подводной лодки «Волхов».
Для подразделений, дислоцированных на отдалённых островах Финского залива - Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар и Козлиный - урна для голосования доставлена вертолётами.
Избирательные участки созданы в Приднестровском регионе Республики Молдова. Там будут голосовать военнослужащие Оперативной группы российских войск в регионе и граждане Российской Федерации, проживающие в Молдове.
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