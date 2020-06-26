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26.06.2020 (23:00)

Российские военнослужащие и юнармейцы в Приднестровье провели акцию «Чистый берег»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами приняли участие в акции «Чистый берег».

В рамках акции более 30 юнармейцев очистили от бытового мусора территорию берега реки Днестр. В общей сложности Юнармейцы собрали около 20 мешков мусора.

Акция «Чистый берег» была посвящена 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно организовывают для юнармейцев различные патриотические мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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