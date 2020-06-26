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26.06.2020 (20:41)

77 выстрелов подарили артиллеристы в День образования Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области

Артиллерийские расчеты Западного военного округа подарили в преддверии празднования Дня образования Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО артиллерийские выстрелы.

Каждый практический выстрел был посвящен воинским частям, соединениям армии, а также ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Расчеты артиллерийских орудий
Мста-Б выполнили практические стрельбы из 152 мм гаубиц на дальностях до 5 тыс.м.

Символический подарок артиллеристы приурочили к 77-летию 20-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

Торжественные митинги и построения прошли в 7 регионах базирования воинских частей и соединений в том числе и в Воронеже с участием Командующего армией генерал-лейтенанта Андрея Иванаева. Гостями торжеств стали офицеры управления армией, военнослужащие войск территориального гарнизона, представителей органов власти, местного самоуправления, силовых ведомств, а также ветераны Великой Отечественной войны и объединения.

Также в канун празднования 77 годовщины были организованы на статических и динамических площадках для зрителей и гостей регионов базирования воинских частей свыше 300 единиц современных образцов техники: Танки Т-72Б3, самоходные гаубицы МСТА-С-М2, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», бронеавтомобили разведывательных подразделений завода «Газ» - «Тигр» и «Рысь», «Тайфун-К», новейшие комбинированные комплексы связи П-260Т «Редут» на базе Камаз 63501, бронетранспортеры мотострелковых подразделений армии БТР-82А, а также единственные в Западном военном округе 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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