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26.06.2020 (19:50)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели третий этап состязаний среди экипажей БТР

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился третий этап конкурса среди экипажей БТР-70.

В ходе конкурса экипажи БТР-70 на время преодолевали трассу протяженностью 5 километров с такими препятствиями как змейка, холм, габаритный коридор на косогоре, ров с проходом и ров с колейным мостом. На некоторых участках трассы для усложнения условий состязания была использована имитация отравляющих веществ и авиаударов условного противника.

Победители данного этапа определялись по количеству допущенных ошибок и зафиксированному временному показателю.

Следующий этап конкурса «Суворовский натиск» станет завершающим среди экипажей БТР-70 ОГРВ ПРРМ. По результатам конкурса победители представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Суворовский натиск , Западный военный округ
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