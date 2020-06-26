26.06.2020 (20:11)

Кантемировская танковая дивизия ЗВО отмечает 78-ю годовщину со дня основания

Сегодня в Подмосковье в городе Наро-Фоминск личный состав гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова танкового объединения Западного военного округа отмечает 78-ю годовщину со дня основания соединения.

Торжества по случаю юбилея пройдут в пункте постоянной дислокации в Наро-Фоминске 27 июля, будет проведён день открытых дверей. Военнослужащие специально для гостей продемонстрируют реконструкцию боя за н.п. Кантемировка откуда начался боевой путь соединения. На плацу пройдет выставка современных образцов военной техники, стоящей на вооружении дивизии.

Боевой путь соединения начался в 1942 году в боях на реке Дон. За освобождение н.п. Кантемировка Воронежской области оно получило почетное наименование «Кантемировская». Военнослужащие части отличились при освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Офицеры и солдаты дивизии находились в составе миротворческих контингентов в Южной Осетии в 1997 г., в Косове в 1998-2002 гг., принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В настоящее время в составе дивизии танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения, что позволяет решать задачи как в составе основных сил, так и самостоятельно. На вооружении находятся прекрасно зарекомендовавшие себя танки Т-80, бронетранспортёры БТР-82А, артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», беспилотные летательные аппараты, комплексы разведки управления и связи «Стрелец», комплекты боевой экипировки «Ратник» и индивидуальные защитные костюмы «Ковбой». В конце 2016 года соединение усилено новым полком.

С 2018 года и по настоящее время Кантемировской танковой дивизией ЗВО командует гвардии полковник Владимир Завадский.

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