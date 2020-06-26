26.06.2020 (20:00)

Новейшие комплексы «Аистенок» поступили в Кантемировскую танковую дивизию ЗВО

В Подмосковье в артиллерийские подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа поступили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».

«В соединение уже поступили новые комплексы артиллерийской разведки «Аистенок», специальные машины технической разведки на базе бронированных автомобилей «Рысь», ожидается поставка модернизированных Т-80 БВМ, БМП ”Бережок”.» – рассказал командир Кантемировской танковой дивизии ЗВО гвардии полковник Владимир Завадский.

Новейшие комплексы позволят артиллеристам обнаруживать минометные позиции условного противника в 3 километрах от огневого рубежа. Также «Аистёнок» позволит вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Применение «Аистенка» позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.

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