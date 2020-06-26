26.06.2020 (19:30)

Торжественная церемония открытия мемориальных плит состоялась на почетном воинском захоронении красноармейцев в Чехии

На почетном воинском захоронении в г. Оржехов Южноморавского края Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия 10 мемориальных плит с установленными именами красноармейцев. Ремонтно-восстановительные работы были проведены за счет средств Российской Федерации. В результате совместной архивно-исследовательской работы сотрудников Представительства Минобороны России и Клуба Красной Армии г. Брно было установлено 1126 новых имён солдат и офицеров Красной Армии, ранее учтенные как неизвестные.

На мероприятии присутствовали Посол России в Чехии Александр Владимирович Змеевский, староста города Оржехов Томаш Дудик, Генеральный консул России в Брно А. Будаев, руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике А.Трякин, Первый секретарь Посольства Армении А.Карапетян, Второй секретарь Посольства Казахстана Д. Ешмагамбетов, а также представители общественных организаций, местные жители.

Справочная информация

Мемориальный комплекс в г. Оржехов одно из 15 крупных воинских захоронений на территории Чешской Республики и состоит из 20 одиночных и двух братских могил. Всего здесь погребено 1467 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции. На сегодняшний момент известны имена 1288 красноармейцев.

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