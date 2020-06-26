26.06.2020 (19:00)

Главное командование ВМФ в рамках акции «Во славу Российского флота» продолжает поздравлять ветеранов и оказывать им адресную помощь

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова в Главном командовании ВМФ и частях непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ продолжают оказывать адресную помощь ветеранам ВОВ в рамках общефлотской военно-патриотической акции «Во славу Российского флота».

Так, накануне, военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ посетили дачу капитана 1 ранга Джурджа Василия Павловича – автора уникальных книг, кандидата исторических наук, члена-корреспондента академии наук и искусств, участника Великой Отечественной Войны.

Силами военнослужащих на даче был наведен порядок: выкошена трава, срублены засохшие деревья.

В Москве, во дворе Гагаринского переулка военнослужащие воинской части непосредственного подчинения Главного командования ВМФ поздравили ветерана Великой Отечественной Войны вице-адмирала Геворкова А.М. с 75-летием Великой Победы. Перед подъездом ветерана военнослужащие осуществили торжественное прохождение под музыку в исполнении оркестровой группы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице