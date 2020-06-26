26.06.2020 (17:45)

Под Оренбургом мотострелки ЦВО уничтожили «противника» из вооружения модернизированных БМП-2М

Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа провели учение по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника с применением модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М на полигоне в Оренбургской области.

По замыслу учения противник при поддержке бронеавтомобилей пытался прорваться к важному военному объекту. Экипажи БМП-2М совершили марш, в ходе которого преодолели противотанковый ров, брод и колейный мост. После чего, с ходу развернувшись в боевой порядок, огнем из 30-миллиметровых пушек 2А42 уничтожили бронеобъекты условного противника, а из 7,62-милимметровых пулеметов подавили его живую силу и легкобронированные автомобили.

Учение проходило на Тоцком полигоне. В нем приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц боевой техники.

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