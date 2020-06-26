Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.06.2020 (17:45)

Под Оренбургом мотострелки ЦВО уничтожили «противника» из вооружения модернизированных БМП-2М

Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа провели учение по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника с применением модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М на полигоне в Оренбургской области.

По замыслу учения противник при поддержке бронеавтомобилей пытался прорваться к важному военному объекту. Экипажи БМП-2М совершили марш, в ходе которого преодолели противотанковый ров, брод и колейный мост. После чего, с ходу развернувшись в боевой порядок, огнем из 30-миллиметровых пушек 2А42 уничтожили бронеобъекты условного противника, а из 7,62-милимметровых пулеметов подавили его живую силу и легкобронированные автомобили.

Учение проходило на Тоцком полигоне. В нем приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц боевой техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Всеармейский этап конкурса «Воин мира» впервые пройдет в Екатеринбурге
Экипажи армейской авиации ЦВО уничтожили условного противника в небе над Курганской областью
Танковые экипажи ЦВО уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника на учении под Оренбургом
Мотострелки ЦВО отработали уничтожение тренировочного лагеря условного противника на учении под Самарой

Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false