26.06.2020 (17:43)

Всеармейский этап конкурса «Воин мира» впервые пройдет в Екатеринбурге

Всеармейский этап конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020, впервые пройдет в Екатеринбурге.

Во всеармейском этапе спланировано участие 13 команд по 6 человек: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного Флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12 Главного управления и Военного университета Минобороны, а также Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии. Всего 78 человек.

Военнослужащие соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) в рамках конкурса «Воин мира» пройдут пять соревновательных этапов: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер/Сударыня» и «Эрудит», раскрывающих профессиональные качества участников.

В ходе состязаний военнослужащие продемонстрируют свою физическую подготовленность, навыки обращения со стрелковым и холодным оружием, знания военной истории Отечества и творческие таланты.

По итогам окружного этапа были отобраны лучшие военнослужащие для формирования команды, которая будет представлять ЦВО на всеармейском этапе, который пройдет на базе одной из воинских частей в Свердловской области с 29 июня по 4 июля.

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