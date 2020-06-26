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26.06.2020 (17:40)

Экипажи армейской авиации ЦВО уничтожили условного противника в небе над Курганской областью

Экипажи вертолетов Ми-24 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили авиационную группировку условного противника в ходе учения по отработке воздушного боя и поражению воздушных целей, завершившегося в Курганской области.

По легенде учений, авиация противника, представленная вертолетами Ми-8 и Ми-24, осуществляла переброску десантных групп и прикрытие наземной колонны техники. Экипажи Ми-24 ЦВО выполняли патрулирование района предполагаемого местонахождения условного противника, в ходе которого были обнаружены четыре воздушные цели. Для уничтожения авиации противника летчики ЦВО совершили скрытные маневры, заняли атакующие позиции и произвели электронные пуски ракет. В ходе воздушного боя экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали маневры по срыву атак, способы сближения с целью, а также элементы ближнего маневрового боя на малых высотах, с динамичной сменой атакующих позиций, а также использованием рельефа местности и погодных условий.

В учении было задействовано 8 ударных вертолетов Ми-24 и 2 военно-транспортных вертолета Ми-8, а также более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Центральный военный округ
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