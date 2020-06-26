26.06.2020 (17:39)

Танковые экипажи ЦВО уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника на учении под Оренбургом

Танкисты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отработали уничтожение бронетехники и авиации условного противника на учении в Оренбургской области.

По замыслу учения, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обнаружили колонну танков противника в сопровождении вертолетов. Экипажи танков Т-72Б3, действуя в засаде, с закрытых огневых позиций остановили продвижение колонны, подбив головную и замыкающую машины. Затем основные подразделения уничтожили колонну огнем из 125-мм пушек, действуя на удалении до 2 тыс. метров. Для противодействия вертолетам противника экипажи использовали 12,7-мм крупнокалиберные танковые пулеметы НСВТ.

Кроме того, в ходе выполнения задач танковыми экипажами были отработаны вопросы сквозных атак, огневых засад, отражение группового налёта беспилотников и противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В учении на Тоцком полигоне приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

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