26.06.2020 (17:32)

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО приступили к голосованию по поправкам в Конституцию на территории пяти регионов России

Военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории пяти регионов России.

Всего на территории Нижегородской, Московской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областей открыто более 100 участков для голосования военнослужащих и членов их семей.

Каждый участок для голосования оснащен постом медицинского контроля и размещен в помещении, имеющим раздельный вход и выход. Все помещения, выделенные под голосование военнослужащих и членов их семей, обеззаражены.

В целях исключения массового скопления людей на участках голосование пройдет в период с 25 июня по 1 июля включительно с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических мер.

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