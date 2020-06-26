26.06.2020 (17:32)
Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО приступили к голосованию по поправкам в Конституцию на территории пяти регионов России
Военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории пяти регионов России.
Всего на территории Нижегородской, Московской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областей открыто более 100 участков для голосования военнослужащих и членов их семей.
Каждый участок для голосования оснащен постом медицинского контроля и размещен в помещении, имеющим раздельный вход и выход. Все помещения, выделенные под голосование военнослужащих и членов их семей, обеззаражены.
В целях исключения массового скопления людей на участках голосование пройдет в период с 25 июня по 1 июля включительно с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических мер.