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26.06.2020 (16:44)

Мотострелки ЦВО отработали уничтожение тренировочного лагеря условного противника на учении под Самарой

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на учении в Самарской области отработали уничтожение тренировочного лагеря условного противника.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения, военнослужащие провели рейдовые действия в тылу противника, используя беспилотники «Орлан-10» и бронетранспортеры БТР-82А. Поисковые группы в заброшенных строениях обнаружили скрытный тренировочный лагерь и совершили налет на объекты условного противника. Передовые подразделения вступили в скоротечный бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и штатного вооружения. При проведении зачистки были захвачены носители с важной информацией, которые представляли ценность для вышестоящего штаба.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 80 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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