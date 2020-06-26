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26.06.2020 (16:02)

«Искандеры» и «Триумфы» вернулись в пункты базирования после парада Победы в Екатеринбурге

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетные комплексы «Искандер-М» вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в юбилейном параде Победы в Екатеринбурге.

По прибытии техника прошла плановый технический осмотр. Расчеты комплексов «Триумф» приступили к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства над Уралом.

В уральском параде Победы было задействовано около 140 единиц военной техники, что является своеобразным рекордом для Екатеринбурга. Под военные марши по площади проехала современная и историческая военная техника. В том числе впервые принимающие участие в параде Победы артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, а также образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах - бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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