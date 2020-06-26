26.06.2020 (15:59)

Монумент героям Великой Отечественной войны открыт на территории военного городка в Челябинской области

В военном городке Карабаша Челябинской области, на площади у клуба воинской части состоялось торжественное открытие монумента «Вечная слава героям» в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

На памятнике запечатлены фрагменты событий военных лет, а также выгравированы трогательные строки: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно - не мертвым! Это надо – живым! Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе… Есть великое право: забывать о себе! Есть высокое право: пожелать и посметь! Стала вечною славой мгновенная смерть!».

Монумент воздвигнут общими усилиями заместителя командира по военно-политической работе майора Максима Лузана и личного состава 24 отдельного ремонтно-эвакуационного полка при содействии главы городского округа. Идея создания принадлежит командиру ремонтно-эвакуационного полка подполковнику Анатолию Чиркову.

«Надеюсь, что монумент «Вечная слава героям», построенный общими усилиями в военном городке Карабаша, станет местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов», — отметил в своей речи Анатолий Александрович. Кроме того, командир призвал жителей военного городка ежегодно проводить работы по благоустройству, озеленению и сохранению этого священного места.

В торжественной церемонии открытия монумента «Вечная слава героям» приняли участие военные, представители власти, духовенства и местные жители. Почетное право снять покрывало с монумента было предоставлено командиру ремонтно-эвакуационного полка подполковнику Анатолию Чиркову и главе Карабашского городского округа Олегу Буданову.

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания под такт метронома и залпы оружейного салюта. Участники церемонии возложили цветы к памятнику, а отец Александр освятил монумент.

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