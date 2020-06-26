26.06.2020 (15:57)

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в море для выполнения плановых задач боевой подготовки

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки в летнем периоде обучения.

Несколькими днями ранее экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море и базового допуска к выполнению боевых упражнений.

В ходе данного выхода в море экипаж крейсера отработает учебно-боевые задачи во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО, а также с экипажами других надводных кораблей и подводных лодок Северного флота.

На различных этапах выхода в море крейсер будет действовать в нейтральных водах акваторий Баренцева и Норвежского морей. На завершающем этапе корабль выполнит боевые упражнения комплексами ракетного и артиллерийского вооружения.

Во время предыдущих выходов в море ракетный крейсер «Маршал Устинов» отработал ряд противолодочных задач и выполнил учебные артиллерийские стрельбы по морским целям.

9 мая экипаж корабля почтил память воинов-североморцев, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. По флотской традиции моряки возложили на воду венок в координатах воинской славы на входе в Кольский залив, где в 1941 году героически погиб СКР «Туман», не спустив военно-морского флага.

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