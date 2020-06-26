26.06.2020 (15:51)

В Калининграде сапёры Балтийского флота обезвредили снаряды времён войны

Специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде обезвредили четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.

На улице Большая окружная в областном центре, в ходе проведения строительных работ были обнаружены боеприпасы времен войны. Специалисты инженерного полка на месте обезвредили три 50-мм артиллерийских снаряда и один артбоеприпас калибра 122-мм. Все опасные находки уже вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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