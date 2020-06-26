Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.06.2020 (15:51)

В Калининграде сапёры Балтийского флота обезвредили снаряды времён войны

Специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде обезвредили четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны.

На улице Большая окружная в областном центре, в ходе проведения строительных работ были обнаружены боеприпасы времен войны. Специалисты инженерного полка на месте обезвредили три 50-мм артиллерийских снаряда и один артбоеприпас калибра 122-мм. Все опасные находки уже вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 1300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false