26.06.2020 (15:45)

Командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову вручено Боевое знамя нового образца

Сегодня в штабе Балтийского флота начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон вручил командующему Балтийским флотом адмиралу Александру Носатову Боевое знамя нового образца и поздравил личный состав флота с важным событием в истории объединения.

«Сегодня вам вручается самое дорогое, что есть в воинской части, это Боевое знамя, олицетворяющее её честь, доблесть, славу и боевые традиции», — отметил генерал-лейтенант Алексей Завизьон, передавая Боевое знамя командующему Балтийским флотом. Он также отметил, что старейшему из всех флотов – Балтийскому – Боевое знамя нового образца вручается первому. В ходе торжественного мероприятия всем присутствующим была зачитана Грамота Президента Российской Федерации.

По традиции, накануне знаменательного события, в соответствии с ритуалом в фойе штаба Балтийского флота состоялась церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. Этой чести удостоились лучшие военнослужащие Балтийского флота.

Боевое знамя - официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

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