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26.06.2020 (15:18)

Специалисты РЭБ нарушили радиосвязь и навигацию беспилотников «противника» на учениях в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учений заглушили радиосвязь и нарушили навигацию ударных беспилотников условного противника.

В ходе учений военнослужащие совершили марш в назначенный район на штатной технике. С помощью комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» и «Житель» личный состав отработал задачи по обнаружению и противодействию ударной и разведывательной беспилотной авиации условного противника. При выявлении источника радиосигнала специалисты РЭБ проводили его анализ и ставили помехи на нужных частотах. Для защиты личного состава и техники от управляемого вооружения «врага» и боеприпасов, оборудованных радиовзрывателями, были развернуты машины РЭБ «Ртуть-БМ», в возможности которых обнаружение, блокирование и подрыв боеприпасов на безопасной высоте.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи , Войска РЭБ
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