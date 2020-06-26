26.06.2020 (14:37)

В Кузбассе разведчики прошли проверку на психологическую выносливость

Военнослужащие разведывательного подразделения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) прошли проверку на психологическую выносливость, преодолев специальную полосу препятствий на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

Для проверки военнослужащих на стрессоустойчивость была развернута специальная психологическая полоса, которая представляет собой комплекс препятствий протяжённостью более 700 м. Военнослужащим предстояло пройти 20 препятствий, таких как рвы с водой, разрушенные здания, подземные туннели, заминированные и заражённые участки местности. Для преодоления разведчиками своего страха перед открытым огнем, некоторые препятствия были специально подожжены.

Кроме того, военнослужащим было необходимо отразить нападение диверсионной группы условного противника, используя при этом имитационные средства: взрывпакеты и холостые боеприпасы. На протяжении всего комплекса препятствий на разведчиков оказывалось психологическое воздействие с помощью звуковещательной аппаратуры.

Прохождение психологической полосы требует от военнослужащих демонстрации высокого уровня физической и моральной психологической подготовки.

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