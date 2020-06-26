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26.06.2020 (14:26)

Военнослужащие ЦВО в регионах Поволжья приступили к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в регионах Поволжья приступили к голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Заблаговременное голосование связано с планомерным разделением личного состава по дням для недопущения массового скопления людей.

В Самаре одним из первых проголосовал командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Нужно показать личный пример для военнослужащих армии, поэтому я первый проголосовал вместе с супругой», - сказал Андрей Колотовкин.

В первый день голосования военнослужащие сделали свой выбор в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, а также Республике Удмуртия. Личный состав соединений и воинских частей ходил на участки для голосования небольшими группами с соблюдением требований эпидемиологической обстановки.

Все участки, где голосовали военнослужащие, были оснащены постами медицинского контроля и необходимыми средствами дезинфекции.  На входе в помещения медицинский персонал проверял температуру.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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-Не проголосовано-
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