26.06.2020 (14:24)
Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО отработали штурм здания на учениях в Новосибирской области
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, во время тактико-специального учения взяли штурмом здание, захваченное условными боевиками.
По замыслу учения, террористы проникли на территорию военного объекта и захватили одно из зданий. Военнослужащие спецназа блокировали участок местности, окружили захваченный объект и под прикрытием крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», произвели его штурм. В результате успешных действий спецназовцев главарь банды и несколько боевиков были взяты в плен, остальные были уничтожены из АК-74.
В учениях было задействовано более 150 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
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