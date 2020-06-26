26.06.2020 (14:24)

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО отработали штурм здания на учениях в Новосибирской области

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, во время тактико-специального учения взяли штурмом здание, захваченное условными боевиками.

По замыслу учения, террористы проникли на территорию военного объекта и захватили одно из зданий. Военнослужащие спецназа блокировали участок местности, окружили захваченный объект и под прикрытием крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», произвели его штурм. В результате успешных действий спецназовцев главарь банды и несколько боевиков были взяты в плен, остальные были уничтожены из АК-74.

В учениях было задействовано более 150 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

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