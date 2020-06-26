26.06.2020 (14:16)

Под Самарой гранатометчики ЦВО уничтожили «противника» в ходе ночного боя

В Самарской области гранатометчики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника в ходе ночного боя.

На Рощинском полигоне военнослужащие с помощью ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В уничтожали бронеобъекты «противника» на расстояниях до 300 метров. Гранатометчики для эффективного поражения техники вели стрельбу как одиночными расчетами по легкой технике, так и групповыми по тяжелой. При этом от расчетов требовалось после залпа быстро сменить позицию и подготовиться к новой стрельбе.

Практические действия проходили в рамках проведения сборов гранатометчиков 2-й общевойсковой армии ЦВО, которые завершатся в конце месяца сдачей комплексных нормативов по огневой и тактической подготовкам.

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