26.06.2020 (14:00)

В Москве прошло заседание Коллегии Минобороны России

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Минобороны России.

На заседании Министр обороны РФ отметил, что с 12 июня к досрочному голосованию по поправкам в Конституцию России приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. «На сегодняшний день их количество составляет 157 736 человек», – отметил Сергей Шойгу.

По его словам, обеспечено участие в голосовании около 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала и ветеранов Вооруженных Сил. Он также обратил внимание должностных лиц на необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер, с тем чтобы исключить любые риски для здоровья голосующих.

Затем были затронуты вопросы строительства новых полигонов и интенсивности боевой подготовки. «Минобороны РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой учебы, все планы выполняются, – заявил глава военного ведомства. – С декабря 2019 года проведено порядка 1100 тактических учений, включая межвидовые и двусторонние. Интенсивность мероприятий боевой учёбы с 2012 года выросла более чем в семь раз».

Далее он сообщил, что индивидуальные показатели боевой подготовки, установленные для военнослужащих, достигнуты. И уточнил, что стаж практического вождения механиков-водителей бронетанковой техники повысился на 28% в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водителей – на 8%.

«В Военно-Морском Флоте наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок составила более семи тысяч суток», – сказал Сергей Шойгу. Он также отметил, что для оперативного доступа к документам боевой подготовки в базе данных Национального центра управления обороной с марта началась работа электронной библиотеки. В нее уже загружено 275 наставлений, руководств и учебно-методических пособий, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Кроме того, министр остановился на подготовке к АрМИ-2020. «К отборочным состязаниям Армейских международных игр привлечено порядка 440 тыс. военнослужащих. Это в восемь раз больше, чем в прошлом году», – сказал Сергей Шойгу и перешел к другому важному событию этого года – Международному военно-техническому форуму (МВТФ) «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в военно-патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук и в округах.

«Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тыс. различных экспонатов вооружения и военной техники», – сообщил министр. Он напомнил, что в этом году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с МВТФ состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт командам «Танкового биатлона».

Также глава военного ведомства напомнил об участии военнослужащих в парадах и торжествах в честь юбилея Великой Победы. «24 июня в городах-героях и ещё 19 российских городах прошли военные парады и торжественные мероприятия с участием военнослужащих в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, – сказал Сергей Шойгу. – В них приняло участие 58,5 тыс. человек». По его словам, в парадах также было задействовано 1994 единицы техники, 444 самолёта и вертолёта. Зрители увидели парадные расчёты 13 зарубежных стран, а в качестве почётных гостей в Москву прибыли главы 10 государств и 16 оборонных ведомств.

«Кроме того, торжественные мероприятия прошли в 420 населённых пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. В них было задействовано около 80 тыс. человек, 1711 единиц техники, 52 воздушных судна», – добавил министр. Он поблагодарил всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне, и дал указание Генеральному штабу представить предложения по поощрению личного состава.

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