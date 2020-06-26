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26.06.2020 (13:10)

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции России

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Солдаты и офицеры проголосовали на избирательных участках, открывшихся 25 июня. Во время проведения голосования соблюдались все противоэпидемиологические требования. Военнослужащие придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдается масочный режим, на них имеются все необходимые антисептические средства. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование проводится с 25 июня по 1 июля.

Сегодня в голосовании приняли участие более 3500 военнослужащих, голосование проходило на 23 участках.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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