26.06.2020 (13:08)

Учения с разведчиками ЦВО завершились в Челябинской, Самарской и Оренбургской областях

Учения разведывательных подразделений соединений и частей Центрального военного округа завершились сегодня на трех полигонах в Челябинской, Самарской и Оренбургской областях.

В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие разведывательных подразделений ЦВО отработали вопросы скрытного выдвижения в назначенный район и тактической маскировки в зависимости от характера выполняемых задач. Действуя на местности, разведчики ЦВО в составе разведывательных дозоров, рейдовых и диверсионных групп, уничтожили схроны с оружием, транспортные средства и другие объекты «противника». Особое внимание в ходе учений уделялось применению мнемонических методик, позволяющих разведчикам запоминать и переносить на карту разведываемые объекты на местности в различных условиях обстановки.

В ходе предпоследнего этапа учений разведывательные группы провели поиск, обнаружение и наведение артиллерии на критически важные объекты противника, используя комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», корректируя огневое поражение в онлайн режиме.

На завершающем этапе учений военнослужащие разведывательных подразделений выполнили выход из района разведывательно-диверсионных действий со скоростным отрывом от преследующего противника.

Всего в учениях было задействованы более 1 тыс. военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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