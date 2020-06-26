26.06.2020 (13:05)

Военные летчики, перевозившие эковзвод ЦВО, проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ на Ямале

Восемь человек летного и пятнадцать инженерно-технического состава вертолетов Ми-26 и Ми-8 Центрального военного округа, обеспечивающие транспортировку личного состава и специального оборудования экологического взвода на мысе Марре-Сале, приняли участие в голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Голосование прошло на вертолетной площадке аэропорта Бованенково. Выездной участок для голосования предоставила Территориальная избирательная комиссия Ямальского района.

Ранее сообщалось, что военнослужащие экологического взвода ЦВО, занимающиеся очисткой арктической зоны, досрочно проголосовали по поправкам в Конституции Российской Федерации. Для этого на Мыс Марре-Сале вертолётом была доставлена выездная избирательная комиссия.

Силами военнослужащих экологического взвода будет убрано 676 тонн мусора на территории в 4 га на мысе Марре-Сале. К работе привлечены 32 военнослужащих, а также 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения.

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