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26.06.2020 (12:56)

С морскими пехотинцами Черноморского флота проведено учение по вождению бронетранспортёров на плаву

Военнослужащие соединения морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) отработали вождение и управление на плаву бронетранспортёрами БТР-82А на полигоне боевой подготовки морской пехоты в бухте Казачья в Севастополе.

Перед началом занятий военнослужащие изучили требования безопасности, провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.

В ходе учения экипажи БТР-82А отработали преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано порядка 15 бронетранспортёров.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская пехота , Южный военный округ
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