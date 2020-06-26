26.06.2020 (12:52)

Самолеты Су-34 и вертолеты Ми-8 ЦВО перелетели в Рязань для участия в конкурсе «Авиадартс-2020»

Четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ и три транспортно-штурмовых вертолета Ми-8 АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа перебазировались в Рязань для участия в конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2020» Армейских международных игр.

В ходе конкурса лучшие экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-8 выполнят задачи воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, технику пилотирования с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары, а также проведут пуски ракет, бомбометание и стрельбу из пушек по наземным целям.

Экипажи самолетов и вертолетов преодолели расстояние в почти 2000 километров. В пути вертолеты выполнили две дозаправки топливом на военных аэродромах, дислоцированных в Челябинской и Самарской областях.

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