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26.06.2020 (12:49)

На Урале прошло учение командного пункта ЗРС С-300

Под Екатеринбургом прошло учение расчетов командного пункта зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит».

 В ходе трехдневного учения расчеты отработали действия по отражению авиационного налета условного противника и массированного ракетного удара в сложной помеховой обстановке в дневное и ночное время.

 По замыслу тактического эпизода операторы командного пункта выполнили захват, сопровождение и уничтожение условных средств воздушного нападения противника электронными пусками.

  Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих, и более 20 единиц военной техники.

  Полк ПВО ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга, именно его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , ПВО , Центральный военный округ
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