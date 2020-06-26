26.06.2020 (12:49)

На Урале прошло учение командного пункта ЗРС С-300

Под Екатеринбургом прошло учение расчетов командного пункта зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит».

В ходе трехдневного учения расчеты отработали действия по отражению авиационного налета условного противника и массированного ракетного удара в сложной помеховой обстановке в дневное и ночное время.

По замыслу тактического эпизода операторы командного пункта выполнили захват, сопровождение и уничтожение условных средств воздушного нападения противника электронными пусками.

Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих, и более 20 единиц военной техники.

Полк ПВО ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга, именно его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

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