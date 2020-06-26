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26.06.2020 (12:43)

Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к голосованию  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал соединения прибывают на развернутые участки для голосования, два из которых размещены в военном городке Душанбе и один в Бохтаре. Каждый участок оснащен постом медицинского контроля и необходимыми средствами дезинфекции.  На входе в помещения медицинский персонал проверяет бесконтактными термометрами температуру у всех участников голосования и антисептиком обрабатывает руки. Перед голосованием все помещения были продезинфицированы специалистами радиационной, химической и биологической защиты. В целях исключения массового скопления людей на участках голосование на военной базе пройдет в период с 25 июня по 1 июля включительно, с соблюдением санитарно-эпидемических мер - на безопасной дистанции и в медицинских масках.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
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