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26.06.2020 (12:20)

Ставропольские призывники на сборном пункте военного комиссариата проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ

На сборном пункте военного комиссариата Ставропольского края более 100 призывников, проходящих мероприятия перед отправкой в войска, смогли реализовать свое конституционное право и проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Для молодых людей представителями избирательной комиссии была организована доставка переносной урны для голосования под наблюдением независимых наблюдателей.

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) для голосования военнослужащих по поправкам в Конституции РФ уже подготовлено около 30 участков, в том числе семь – на территории российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Основная часть граждан сможет проголосовать на открытых избирательных участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей, а также по месту жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Всего будет задействовано около 100 участков.

Кроме того, личный состав сможет проголосовать на кораблях и судах, которые в 1 июля будут находиться в плавании.

Для тех, кто в день голосования заступит в караул или на боевое дежурство, будет организовано досрочное голосование. Таким порядком смогут воспользоваться свыше 2 тыс. человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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-Не проголосовано-
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