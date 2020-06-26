26.06.2020 (12:20)
Ставропольские призывники на сборном пункте военного комиссариата проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ
На сборном пункте военного комиссариата Ставропольского края более 100 призывников, проходящих мероприятия перед отправкой в войска, смогли реализовать свое конституционное право и проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Для молодых людей представителями избирательной комиссии была организована доставка переносной урны для голосования под наблюдением независимых наблюдателей.
В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) для голосования военнослужащих по поправкам в Конституции РФ уже подготовлено около 30 участков, в том числе семь – на территории российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Основная часть граждан сможет проголосовать на открытых избирательных участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей, а также по месту жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Всего будет задействовано около 100 участков.
Кроме того, личный состав сможет проголосовать на кораблях и судах, которые в 1 июля будут находиться в плавании.
Для тех, кто в день голосования заступит в караул или на боевое дежурство, будет организовано досрочное голосование. Таким порядком смогут воспользоваться свыше 2 тыс. человек.