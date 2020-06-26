26.06.2020 (12:12)

В Карачаево-Черкесии комбатам 49-й армии ЮВО продемонстрируют новые способы ведения боевых действий

На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии под руководством исполняющего обязанности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа полковника Валерия Плохотнюка начался сбор с командирами батальонов и дивизионов, где офицерам продемонстрируют новые способы ведения боевых действий, основанные на взаимодействии с экипажами беспилотной, армейской и штурмовой авиации ЮВО .

В ходе розыгрыша практических действий войск командному составу будут доведены и продемонстрированы способы выявления позиций условного противника с применением современных средств связи, разведки и автоматизированных средств управления и нанесения по обнаруженным целям огневого поражения во взаимодействии с авиационными, артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Экипажи танков Т-72Б3 с закрытых огневых позиций поразят цели, вскрытые расчётами беспилотной авиации и действовавшими в отрыве разведгруппами, оснащёнными КРУС «Стрелец».

Сбор завершится сдачей зачетов по разведывательной, тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполнением нормативов по стрельбе и вождению бронетехники.

В ходе теоретических и практических занятий офицерам доведут передовые методики и требования по организации боевой учебы с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах.

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