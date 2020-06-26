26.06.2020 (11:40)

Саперы ЮВО уничтожили более 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденные в Городищенском районе Волгограда

Саперы инженерно-саперного полка ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Городищенском районе Волгограда.

Заявка на разминирование в полк поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена фермером при опашке поля на тракторе. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как порядка 30 минометных боеприпасов и ручных гранат времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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