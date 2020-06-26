26.06.2020 (11:34)

Зенитчики ЮВО в Северной Осетии отразили нападение условного противника и уничтожили воздушные цели

Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии отразили нападение диверсантов и удары воздушного противника.

По замыслу учения, колонна зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе совершения марша подверглась нападению противника. Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В заданном районе экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей. По завершении учения были выполнены электронные пуски ракет по группе штурмовиков противника. Средства воздушного нападения противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.

В учениях задействовано более 800 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.

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