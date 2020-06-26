26.06.2020 (11:31)

На всероссийском конкурсе «Суворовский натиск» стартовали финальные заезды экипажей БМП-2

На проводимом всеармейском конкурсе экипажей мотострелковых взводов «Суворовский натиск» стартовал заключительный этап соревнований. Он проводится в форме эстафеты команд, при которой каждый экипаж одной команды поочередно выполняет заезды со стрельбой на одной боевой машине.

Индивидуальная гонка показала, что фаворитами соревнований являются экипажи команды Дальневосточного ВОКУ. Кроме курсантов-дальневосточников в соревнованиях участвуют команды всех военных округов и Московского ВОКУ.

На максимальной скорости экипажи проходят трассу с препятствиями, среди которых танковый ров, участки маневрирования, колейный мост и брод глубиною около 1,5 метров. Самым ответственным является огневой рубеж, на котором экипажи ведут огонь из пушки и пулемета боевой машины по мишеням, имитирующим вертолет и боевые машины пехоты. В случае промаха каждый экипаж уходит на штрафные круги, по аналогии со спортивным биатлоном.

Финал проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища среди семи сильнейших команд. Конкурс является самым массовым и зрелищным в Армейских международных играх (АрМИ-2020).

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