26.06.2020 (11:15)

Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота возвращается в Севастополь

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор.

Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота.

В ходе выполнения поставленных задач экипаж фрегата совершил переход в акваторию Индийского океана, где участвовал в мероприятиях по демонстрации флага Российской Федерации.

По плану ротации сил Черноморского флота в дальней морской зоне фрегат «Адмирал Григорович» сменил фрегат «Адмирал Макаров», который ранее прибыл в Средиземное море.

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