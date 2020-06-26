26.06.2020 (10:30)

МКШ РФ и САР сделали совместное заявление о проблемах расформирования лагеря беженцев «Рукбан» в условиях распространения коронавирусной инфекции

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают прилагать значительные усилия по восстановлению мирной жизни в стране и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину. При этом особое внимание уделяется проведению в стране комплекса противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вместе с тем введенные в связи с пандемией ограничительные меры замедляют возвращение сирийских граждан, но их число продолжает расти и на сегодняшний день достигло 2 144 972 человек.

Россия и Сирия продолжают прилагать усилия для скорейшего расформирования лагеря беженцев «Рукбан». Единственным препятствием на пути к этой цели остается лицемерная позиция американской стороны, которая заявляет о своей приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям и человеческим свободам, но при этом не делает ничего для их соблюдения.

Соединенными Штатами в очередной раз демонстрируется готовность выпустить из «Рукбана» всех желающих в обмен на доставку в лагерь гуманитарной помощи. Таким образом американская сторона стремится обеспечить подконтрольных ей боевиков всем необходимым за счет международных гуманитарных организаций, вместо решения проблем лагеря своими силами, как того требуют нормы международного права от оккупирующей стороны.

При этом Россия и Сирия с целью окончательного решения проблемы «Рукбана» и спасения сирийских граждан уже давали свое согласие на доставку гуманитарных грузов в зону Эт-Танф в сентябре 2019 года и выполнили все взятые на себя обязательства в рамках разработанного совместно с ООН плана по выводу оставшихся его жителей. Однако американской стороной реализация данной инициативы ООН фактически была сорвана. Вопреки многочисленным обещаниям США оказать влияние на подконтрольных им боевиков, лидеры незаконных вооруженных формирований присвоили основную часть гуманитарной помощи и в одностороннем порядке сократили сроки пребывания гуманитарной миссии, запретив жителям покидать лагерь. В результате вместо заявленных 2500 человек из «Рукбана» вышли лишь 336 граждан Сирии.

Провальные результаты так называемого сотрудничества подрывают доверие к американской стороне и свидетельствуют о том, что именно Вашингтон несет ответственность за бедственное положение беженцев в «Рукбане», являющихся заложниками у подконтрольных США вооруженных бандформирований.

Яркими примерами применения американской стороной на территории республики деструктивных подходов, используемых для реализации собственных интересов, являются новые антисирийские санкции, направленные на удушение экономики страны, и развязанная информационная кампания в поддержку продления трансграничного механизма с восстановлением работы закрытого ранее пункта пропуска «Аль-Ярубия».

Напоминаем, что трансграничный способ доставки гуманитарных грузов носит временный характер и уже не отвечает сложившейся в республике ситуации, когда легитимное сирийское правительство контролирует большую часть страны. Заботясь о благополучии своих граждан, руководство Сирии активно сотрудничает с международными гуманитарными структурами и содействует доставке необходимой помощи, в том числе на неподконтрольные территории.

Так, еще 14 апреля сирийскими властями одобрено направление совместного гуманитарного конвоя с участием Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в лагеря внутренне перемещенных лиц в Идлибской зоне деэскалации, однако до настоящего времени запланированная гуманитарная акция реализована не была.

Это свидетельствует о намерении западных стран препятствовать налаживанию регулярных поставок гуманитарного содействия с разрешения сирийских властей и их заинтересованности в сохранении неподконтрольного правительству трансграничного канала поддержки оппозиционных анклавов.

Уверены, что именно незаконное присутствие США и их союзников на территории суверенного государства представляет собой основное препятствие для полноценного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сирийских граждан, в том числе проживающих в неподконтрольных законному правительству районах республики.

Требуем обеспечить свободный вывод из лагеря «Рукбан» в места избранного проживания всех желающих сирийцев без предварительных условий, освободить оккупированную территорию зоны Эт-Танф и передать ее под контроль законному правительству Сирии.



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