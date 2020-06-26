26.06.2020 (10:15)

Второй конкурс по полевой выучке среди подразделений специального назначения ВДВ пройдет на полигоне Раевский под Новороссийском

С 1 по 11 июля в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020), на полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения пройдет всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск «Полярная звезда». В нем примут участие около 100 лучших разведчиков из подразделений специального назначения разведывательных батальонов воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений, а также отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

В качестве наблюдателей на конкурс приглашены военнослужащие спецназа Росгвардии.

В ходе состязаний спецназовцы в полном снаряжении и боевой экипировке пройдут ряд этапов, в рамках которых выполнят комплексные упражнения, включающие в себя десантирование на точность в составе группы на парашютах типа «крыло»» с высоты 1500 метров с грузовым контейнером и специальным грузом в нем общей массой до 50 кг.

В течение двух суток состоится выход группы в район выполнения специальной задачи с совершением марш-броска на 30–50 км

по труднодоступным местам горно-лесистой местности.

Также военнослужащие преодолеют «Тропу разведчика», где выполнят стрельбу из пистолета ПМ, автомата АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес», пулеметов ПКМ и «Печенег», ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7Д, снайперской винтовки СВДС.

Кроме того, группам предстоит провести эвакуацию раненого с заминированного участка местности и осуществить отход после выполнения задачи с применением вертолетов МИ-8АМТШ.

По итогам состязаний будет сформирована команда Воздушно-десантных войск, которая представит ВС РФ на втором международном конкурсе «Полярная звезда», который пройдет в августе этого года.

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