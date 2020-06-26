26.06.2020 (10:00)

На форуме «АРМИЯ-2020» продемонстрируют новейшее устройство подводной лазерной резки

Уникальное устройство лазерной резки для проведения водолазных подводно-технических и судоподъемных работ продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».

Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до 60 м.

Вместе с тем глубина проведения работ может быть увеличена до 600 м при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Как отметили разработчики изделия из Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова», в проекте реализованы идеи применения лазерных технологий под водой, при этом акцент сделан именно на возможность выполнения работ по непрерывной резке конструкций без необходимости использования и замены электродов.

Аппарат по своим характеристикам превосходит существующие отечественные и зарубежные средства подводной резки металлический конструкций,

Применение данной разработки позволит в значительной степени повысить эффективность проведения упомянутых работ, при этом повысится их безопасность за счет отсутствия под водой электрического тока, как, например, в известных и применяемых ранее экзотермической и электродуговой резке. В свою очередь, улучшенные эргономичные характеристики конструкции повысят удобство выполняемых операций.

Эксперты уверены в том, что устройство найдет широкое применение не только в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и в гражданской сфере, а также обеспечит безопасное и эффективное выполнение аварийно-спасательных и подводно-технический работ.

Справочно:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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