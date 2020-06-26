26.06.2020 (08:48)

Офицеры-выпускники ВУЗов Минобороны России прибыли для дальнейшей службы в Ульяновское гвардейское соединение ВДВ

Около 15 выпускников высших учебных заведений Минобороны России прибыло для дальнейшего прохождения военной службы в Ульяновское гвардейское десантно-штурмовое соединение.

Наибольшее количество молодых офицеров – это выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Среди прибывших выпускников, офицеры - подготовленные в различных специальностях от командиров десантно-штурмового (парашютно-десантного) взвода, взвода связи до командира разведывательного взвода и взводов специального назначения, а так же специалисты радиоэлектронной борьбы, артиллерийских подразделений и военные врачи. Из числа прибывших лейтенантов одна девушка, она будет проходить службу в одном из подразделений связи.

На минувшей неделе начался учебно-методический сбор с молодыми лейтенантами по их вводу в строй для подготовки к уверенному выполнению своих функциональных обязанностей при несении боевого дежурства, самостоятельной работе на вооружении и военной технике и выполнении задач повседневной деятельности.

В ходе практических занятий командование соединения определит уровень индивидуальной подготовленности каждого из вновь прибывших офицеров. Особое внимание в ходе сбора уделяется офицерам, не имеющим парашютной подготовки. Им предстоит в кратчайшие сроки освоить основы воздушно-десантной подготовки и совершить свой первый прыжок с парашютом.

Также с молодыми офицерами были проведены беседы, ознакомление с историей соединения, спецификой службы. Особое внимание уделено семейным офицерам, вопросам их социально-бытового устройства, трудоустройства жен, определения детей в детские дошкольные учреждения и средние общеобразовательные учреждения.

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