Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.06.2020 (08:12)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к сдаче контрольных занятий

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к сдаче контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки.

Всего около 600 военнослужащих привлекут к сдаче контрольных занятий, в ходе которых оценят уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Данные контрольные занятия являются проверкой профессиональных навыков военнослужащих ОГРВ ПРРМ и завершают этап слаживания взводов в летнем периоде обучения 2020 учебного года.

Личному составу ОГРВ ПРРМ предстоит сдача нормативов по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождению боевых машин и другим. Особое внимание при сдаче контрольных занятий уделят вновь прибывшим военнослужащим на контрактной основе.

Контрольные занятия в ОГРВ ПРРМ проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с противопожарными командами
Начальник штаба - первый заместитель командующего ЗВО прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область
Командующий Балтийским флотом поощрил военнослужащую, потерявшую туфельку во время парада
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания взводов

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false