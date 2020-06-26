26.06.2020 (07:58)
Учения по подавлению связи условного противника прошли в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа
В Приморской общевойсковой армии ВВО на базе подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), проведено тактико-специальное учение.
В ходе проведения мероприятия были проверены практические действия экипажей по передислокации комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» в назначенный позиционный район и его развертывание. Силами батальона были организованы несколько пунктов управления, имитирующие условного противника и работающие как в коротковолновых (КВ), так и в ультракоротковолновых (УКВ) диапазонах.
Расчеты станций помех РЭБ своевременно, быстро и качественно вскрыли местонахождение условного противника, смогли проанализировать и вскрыть замысел их действий для осуществления дальнейшего радиоэлектронного подавления.
В проведении тактико-специального учения было задействовано порядка 80 военнослужащих и свыше 20 единиц техники.