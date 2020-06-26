Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.06.2020 (07:58)

Учения по подавлению связи условного противника прошли в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа

В Приморской общевойсковой армии ВВО на базе подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), проведено тактико-специальное учение.

В ходе проведения мероприятия были проверены практические действия экипажей по передислокации комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» в назначенный позиционный район и его развертывание. Силами батальона были организованы несколько пунктов управления, имитирующие условного противника и работающие как в коротковолновых (КВ), так и в ультракоротковолновых (УКВ) диапазонах.

Расчеты станций помех РЭБ своевременно, быстро и качественно вскрыли местонахождение условного противника, смогли проанализировать и вскрыть замысел их действий для осуществления дальнейшего радиоэлектронного подавления.

В проведении тактико-специального учения было задействовано порядка 80 военнослужащих и свыше 20 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные медики Сахалина и Курильских островов готовы к Всеармейско-му этапу конкурса «Военно-медицинской эстафеты»
Более 100 ветеранов Великой Отечественной войны поздравили дети военнослужащих армии ВВС и ПВО ВВО с празднованием Парада Победы
Снайперы ВВО разработали тактику уничтожения «вражеских» вертолетов и БПЛА из крупнокалиберной винтовки
В Восточном военном округе проведены комплексные проверки подразделений антитеррора

Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false