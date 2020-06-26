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26.06.2020 (07:55)

Военные медики Сахалина и Курильских островов готовы к Всеармейско-му этапу конкурса «Военно-медицинской эстафеты»

Военные медики армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах, завершают подготовку к Всеармейскому этапу конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» на базе общевойскового полигона «Князе-Волконский»  под Хабаровском.

В ходе подготовки к Всеармейскому этапу конкурса члены сборной команды Восточного военного округа совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия. Также они практикуются в вождении военной техники, эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

Всеармейский этап конкурса пройдет на базе общевойскового полигона «Шалхи»  Южного военного округа в период с 29 июня по 15 июля.

 «Военно-медицинская эстафета» пройдет в рамках Армейских Международных игр – 2020.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-медицинская эстафета
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