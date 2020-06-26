26.06.2020 (07:53)

Более 100 ветеранов Великой Отечественной войны поздравили дети военнослужащих армии ВВС и ПВО ВВО с празднованием Парада Победы

Более 100 ветеранов Великой Отечественной войны поздравили дети военнослужащих армии ВВС и ПВО ВВО в связи с празднованием 75-летия Парада Победы.

Дети военнослужащих объединения ВВС и ПВО ВВО подготовили для ветеранов поздравительные письма и открытки, торжественно вручали их на праздничных мероприятиях, а также дарили в Домах Ветеранов. Особенно рады ветераны были специально подготовленным памятным подаркам, лицензионным дискам с песнями времён ВОВ и детским рисункам.

Кроме того, памятные подарки и цветы ветеранам приносили на дом, с теплотой были приняты прочитанные патриотические стихотворения. Ребята желали ветеранам крепкого здоровья, долголетия, счастья и мирного неба над головой.

В свою очередь ветераны ВОВ делились воспоминаниями о войне, о своих боевых товарищах, о совершенных подвигах и всеобщей радости Победы.

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