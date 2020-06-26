26.06.2020 (07:43)

В Восточном военном округе проведены комплексные проверки подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, а также Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.

Большинство тренировок проводилось нестандартным сценариям, группы условно нападавших использовали современные технические средства дистанционного наблюдения и доставки муляжей гранат. Так же использовались муляжи радиоуправляемых фугасов, которые возможно привести в действие по звонку мобильного телефона.

В ходе практической части тренировок были отработаны задачи по оперативному реагированию с выводом техники и подразделений усиления в заданные районы воинских гарнизонов. В составе групп антитеррора действовали специалисты радиоэлектронной борьбы, саперы и РХБ защиты. В тренировках были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и другая современная техника.

К участию в комплексных тренировках было привлечено более 2,5 тыс. человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники. Все попытки условных террористов поникнуть на территорию военных объектов были устранены.

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