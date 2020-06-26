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26.06.2020 (07:39)

В войсках связи ВВО проведена радиотренировка с использованием новейших аппаратных станций и телекоммуникационных спутниковых систем

В соединениях связи Восточного военного округа, дислоцированных в пяти регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, проведена комплексная тренировка по проверке систем связи и  геоинформационного взаимодействия войск (сил).

Тренировка проведена в пунктах постоянной дислокации с целью совершенствования практических навыков по развертыванию систем связи. Особое внимание уделялось вопросам проверки качества альтернативных каналов связи в случае блокировки основных средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

В мероприятиях были задействованы современные цифровые радиорелейные станции, коммуникативные комплексы транспортной сети и новейшие радиостанции средней и  малой мощности, спутниковой связи.

В ходе заключительного этапа военнослужащими были выполнены нормативы по свертыванию специального оборудования и смене района выполнения задач.

Всего в тренировке было задействовано 3 тысяч военнослужащих,  а также новейшая техника связи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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