26.06.2020 (07:39)
В войсках связи ВВО проведена радиотренировка с использованием новейших аппаратных станций и телекоммуникационных спутниковых систем
В соединениях связи Восточного военного округа, дислоцированных в пяти регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, проведена комплексная тренировка по проверке систем связи и геоинформационного взаимодействия войск (сил).
Тренировка проведена в пунктах постоянной дислокации с целью совершенствования практических навыков по развертыванию систем связи. Особое внимание уделялось вопросам проверки качества альтернативных каналов связи в случае блокировки основных средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.
В мероприятиях были задействованы современные цифровые радиорелейные станции, коммуникативные комплексы транспортной сети и новейшие радиостанции средней и малой мощности, спутниковой связи.
В ходе заключительного этапа военнослужащими были выполнены нормативы по свертыванию специального оборудования и смене района выполнения задач.
Всего в тренировке было задействовано 3 тысяч военнослужащих, а также новейшая техника связи.