26.06.2020 (07:31)

Военнослужащие и техника Тихоокеанского флота, принимавшие участие в параде Победы вернулись в пункты постоянной дислокации

Военнослужащие и техника Тихоокеанского флота, принимавшие участие в параде Победы 24 июня во Владивостоке и Хабаровске, вернулись в пункты постоянной дислокации.

Так на Камчатку самолетами морской авиации ТОФ доставлены более 200 военнослужащих Подводных сил, впервые принимавших участие в параде Победы в городе Хабаровске.

Боевая техника из состава парадной механизированной колонны совершила марш из столицы Приморского края в сопровождении машин ВАИ и ГИБДД. С учетом сложных погодных условий - тумана и проливного дождя, колонны следовали по оптимальным маршрутам с наименьшим трафиком движения.

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