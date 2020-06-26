26.06.2020 (07:31)
Военнослужащие и техника Тихоокеанского флота, принимавшие участие в параде Победы вернулись в пункты постоянной дислокации
Военнослужащие и техника Тихоокеанского флота, принимавшие участие в параде Победы 24 июня во Владивостоке и Хабаровске, вернулись в пункты постоянной дислокации.
Так на Камчатку самолетами морской авиации ТОФ доставлены более 200 военнослужащих Подводных сил, впервые принимавших участие в параде Победы в городе Хабаровске.
Боевая техника из состава парадной механизированной колонны совершила марш из столицы Приморского края в сопровождении машин ВАИ и ГИБДД. С учетом сложных погодных условий - тумана и проливного дождя, колонны следовали по оптимальным маршрутам с наименьшим трафиком движения.
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